Premium Het beste van De Telegraaf

Van der Horst lachende derde op NK inline-skaten: ’Wat een eindbaas!’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Kevin van der Horst (r.) verrast vriend en vijand en wint de eindsprint in Rotterdam van Christian Haasjes (l.) en Bart Hoolwerf (m.). Ⓒ FOTO’S TIMSIMAGING

ROTTERDAM - Bijna alle ogen waren zaterdag in het Brainpark gericht op de twee machtsblokken van Reggeborgh en Jumbo-Visma. Niemand leek eraan te twijfelen dat de winnaar van het NK inline-skaten (marathon) uit een van deze twee ploegen zou komen. Ze kleurden ook zeker de koers, maar geen kopgroep overleefde. In de eindsprint was Kevin van der Horst de lachende derde. „Dit is echt mooi, man”, jubelde hij.