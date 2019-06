AS Roma teleurgesteld in Totti: ’Zijn perceptie van de feiten zijn onrealistisch’

Het clubicoon, dat in 2017 afscheid nam bij AS Roma als voetballer, kon bij de Romeinse club blijven in een andere rol dan zijn huidige ambassadeurschap maar wilde dat niet. „Ik heb een email gestuurd om iets te zeggen wat ik nooit voor mogelijk hield. Ik heb mijn ontslagbrief geschreven”, zei een emotionele Totti bij een speciaal belegde persconferentie.

De voormalig werkgever van Totti was niet blij met het bericht van het clubicoon. „De club is erg teleurgesteld dat Totti heeft besloten om AS Roma te verlaten en niet ingaat op de functie van clubbestuurder”, liet de Italiaanse topclub weten in een officieel statement.

„We begrijpen dat het moeilijk voor hem is om de club na 30 jaar te verlaten”, gaat het statement verder. „Maar we zijn in de veronderstelling dat zijn perceptie van de feiten en beslissingen van de club nogal fantasievol en onrealistisch zijn.”

Totti liet nog weten dat hij graag bij de club wilde terugkeren onder een nieuwe eigenaar. AS Roma schrok van het bericht en meldde dat er „absoluut geen sprake is van een verkoop van de club”.