Tegenvaller voor Real Madrid: Hazard mist ook Super Cup

„Hij doet zeker niet mee tijdens de Super Cup”, vertelde trainer Zinedine Zidane. „Als we terug zijn, hopen we hem beetje bij beetje terug te krijgen.”

Real Madrid nam Hazard afgelopen zomer voor 100 miljoen euro over van Chelsea. Na een moeizame start raakte de aanvaller steeds beter in vorm, totdat hij zich eind november tijdens een duel met Paris Saint-Germain blesseerde.

De strijd om de Spaanse Cup wordt volgende week afgewerkt in Saudi-Arabië. Real reist naar Djedda voor een duel op 8 januari tegen Valencia. De winnaar speelt vier dagen later tegen FC Barcelona of Atletico Madrid.