VIDEO Weergaloze Isak (ex-Willem II) geeft assist van het seizoen

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Alexander Isak wipt de bal voor na zijn wereldactie. Ⓒ ANP/HH

Alexander Isak maakte in het voorjaar van 2019 als 19-jarige indruk bij Willem II met 14 goals en 7 assists in 18 wedstrijden. Het is sindsdien alleen nog maar beter gegaan met de Zweed. Na een paar goede seizoenen in La Liga bij Real Sociedad steelt hij nu de show in dienst van Newcastle United.