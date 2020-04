Feyenoord krijgt weer boetes van UEFA

Ruim de helft van de totale boete, 18.000 euro, is omdat fans eind november tijdens de thuiswedstrijd tegen Rangers FC de trappen in De Kuip blokkeerden. De UEFA let daar streng op. Ook moet Feyenoord 4250 euro betalen omdat er vuurwerk werd afgestoken in het stadion. Het duel met de Schotse club eindigde in 2-2.

Enkele weken later vloog Feyenoord uit de Europa League door een nederlaag bij FC Porto (3-2). Omdat Rotterdamse fans toen vernielingen aanbrachten in het stadion van de Portugese club, kreeg Feyenoord een boete van 8000 euro. De club moet ook de schade vergoeden. In eerste instantie mocht Feyenoord helemaal geen fans meenemen naar Porto, maar op het laatste moment werd die maatregel omgezet in een voorwaardelijke straf.

Eerder dit seizoen kreeg Feyenoord al een boete van 36.000 euro vanwege ongeregeldheden tijdens het duel met Young Boys.