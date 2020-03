Schakers proberen Rusland in allerijl te ontvluchten

„De schaakbond FIDE kon niet anders dan het toernooi stopzetten, omdat de vrees bestond dat de spelers en stafleden het land niet meer konden verlaten”, zegt Jeroen van den Berg vanuit Rusland. De directeur van Tata Steel Chess was als officiële waarnemer een van de weinige aanwezigen bij het toptoernooi in Jekaterinenburg.

„De FIDE heeft voor iedereen die naar het westen moet een vliegtuig kunnen regelen dat donderdagavond naar Amsterdam vertrekt. Ik ben dan thuis, maar een speler als de Fransman Maxime Vachier-Lagrave moet maar zien hoe hij dan verder reist. Ik heb geen idee. De Amerikaan Fabiano Caruana kan wellicht ook niet naar huis. Van Anish Giri weet ik dat hij samen met zijn secondant Erwin l’Ami halsoverkop een vlucht naar Moskou heeft genomen.”

Het toernooi, waarin acht internationale grootmeesters het tegen elkaar opnamen om te bepalen wie aan het einde van dit jaar in Dubai de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen, was na zeven ronden halverwege. Het was praktisch het enige evenement dat nog doorging in de door het virus volledig platgelegde sportwereld. „Er was daar vooraf wel wat kritiek op, maar het ging eigenlijk best goed. Het was wel een bizar toernooi, want de schakers zaten in een prachtige speelzaal, maar er was geen publiek en er mochten ook geen journalisten bij. Verder werden we twee keer per dag getemperatuurd en we zijn zelfs twee keer allemaal getest op het coronavirus. De organisatie nam het besmettingsgevaar wel degelijk serieus.”

Hoogstaand schaak

Het toernooi leed amper onder die beperkingen, vindt Van den Berg. „Als de spelers zich echt niet happy hadden gevoeld, hadden ze niet zo serieus hun partijen gespeeld en waren er snelle remises gekomen. Het was gezien de omstandigheden hoogstaand schaak. Onze Nederlandse troef Anish Giri begon stroef aan het toernooi, maar hij won zijn partij in de zesde ronde en kwam er steeds beter in. Ik vond hem ook fysiek de sterkste; hij zag er topfit uit. Voor hem komt het misschien wel slecht uit dat het is stilgelegd.”

Hoe het nu verder moet, weet Van den Berg ook niet precies. „De voorzitter van de schaakbond heeft gezegd dat het toernooi pas een vervolg kan krijgen als het virus onder controle is en het veilig genoeg is voor de schakers, maar wanneer dat is weet niemand.” Wel is zeker dat de resultaten van de eerste zeven ronden blijven staan. Vachier-Lagrave en de Rus Ian Nepomniatsjtsji leiden het klassement met 4,5 punten. Giri heeft 1 punt minder.