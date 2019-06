Verstappen wacht inhaalrace: ’Er had veel meer ingezeten’

Max Verstappen wacht een inhaalrace tijdens de GP van Canada. Ⓒ EPA

MONTRÉAL - Natuurlijk had Max Verstappen het liever anders gezien, maar ook in de Formule 1 heeft elk nadeel zijn voordeel. Starten vanaf de vijfde startrij betekent in ieder geval één ding: inhalen. Een vijfde plek in Canada is het doel voor de Limburger. Minimaal.