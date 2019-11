Honda tekent contract bij Vitesse

Honda over zijn terugkeer in Nederland: „Het is een tijd geleden dat ik in Nederland heb gevoetbald. Hopelijk herinneren de voetballiefhebbers in Nederland mij nog. Ik ga er hoe dan ook alles aan doen om indruk te maken op de velden. Ik wil belangrijk zijn voor het team en kijk er naar uit om in het stadion en voor de supporters te spelen. Ook is het een leuke bijkomstigheid dat ik, na VVV-Venlo, opnieuw in het geel-zwart mag spelen.”

Technisch directeur Mo Allach is blij met zijn aanwinst: „Ik ben blij dat we op deze manier en ook nog voor de winterstop de diverse blessures kunnen opvangen. De carrière van Keisuke spreekt voor zich. Hopelijk laat hij opnieuw zijn kwaliteiten zien in de Eredivisie.”

Honda blijft daarnaast werkzaam als bondscoach van Cambodja. De Japanner is momenteel in afwachting van de werkvergunning. De verwachting is dat Honda na de aankomende interlandperiode officieel aansluit als speler van Vitesse.