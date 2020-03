Feyenoord nog weken zonder aanvaller Jørgensen

„Hij heeft tijd nodig om weer goed op het veld te kunnen trainen”, zei Advocaat. „Of hij dit seizoen nog in actie komt? Dat hopen we wel.”

Advocaat kan in de eigen Kuip verder over een fitte selectie beschikken, op de al langer geblesseerde Luis Sinisterra na. Mede door de afwezigheid van de Colombiaan zal Ridgeciano Haps weer als linksbuiten starten. „Tegen PSV heeft hij dat goed gedaan”, aldus Advocaat.

„We spelen thuis, met ons eigen publiek erachter in een uitverkocht stadion”, zo gaf Advocaat verder de verhoudingen weer. „Toch moeten we oppassen. NAC heeft niets te verliezen en kan vrijuit spelen. Bovendien hebben ze een paar lastige jongens rondlopen. Verder zijn we gewaarschuwd, want NAC heeft PSV en AZ uitgeschakeld. Laten we de zaak niet onderschatten. Ik hoop dat iedereen beseft dat we de finale kunnen halen.”