Rooney ziet geen heil in aantrekken Messi of Ronaldo

Rooney die nu bij het Amerikaanse DC United speelt, denkt ook niet dat Manchester komende seizoen de concurrentie aankan met Liverpool en Manchester City in de strijd om de Engesle landstitel.

„Het eerste dat Ole (Manchester-trainer Ole Gunnar Solskjaer, red.) moet doen is een ploeg bouwen en ik denk niet dat het aantrekken van spelers voor 100 miljoen pond de slectie die e rnu is kan helpen. Hij kan beter 30 tot 40 miljoen pond uitgeven aan voetballers met potentie en een ploeg bouwen rond vijf of zes van zulke spelers”, aldus Rooney tegenover de BBC.

„Je kan spelers als Ronaldo, Messi, Ramos of Bale aantrekken, maar dat kost je 350 miljoen pond en na twee jaar kun je dat geld weer afschrijven.”