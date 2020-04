’Aap na 30 jaar eindelijk van Liverpool-schouders’

Liverpool viert het winnen van de landstitel in 1990. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is vandaag een bijzondere dag voor Liverpool FC. Op de kop af dertig jaar geleden werden The Reds voor het laatst kampioen van Engeland. Normaal gesproken was de landstiteldroogte inmiddels met een spetterend kampioensfeest beëindigd, want Liverpool stevende dit seizoen onbedreigd af op de eerste landstitel sinds 1990. Totdat de coronacrisis ook het voetbal in Engeland stillegde. Inmiddels zitten de fans van de club in spanning of het Premier League-seizoen hervat kan worden, zoals de planning is, waarna Liverpool alsnog beslag kan leggen op het zo lang verwachte kampioenschap.