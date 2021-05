’Owen Wijndal moet vaste linksback Oranje worden’

DOEL

De 25-voudig Oranje-international zet Sparta-doelman Maduka Okoye onder de lat. „Ik ben de laatste weken onder de indruk van deze jongen. Het is een atletische keeper, die in 27 Eredivisie-duels al tien keer de nul hield”, aldus Silooy, die de zware taak had om de spelers te beoordelen tijdens de laatste speelronde van het seizoen, waarin alle duels op hetzelfde tijdstip startten. Het schakelkanaal en de samenvattingen boden uitkomst.

VERDEDIGING

Silooy heeft gekozen voor een driemans achterhoede, met Sebastian Holmén (Willem II), Lisandro Martinez (Ajax) en Owen Wijndal (AZ). „Holmén is heel belangrijk geweest voor Willem II in de strijd tegen degradatie. Hij staat zijn mannetje en scoorde tegen Fortuna Sittard de bevrijdende 2-1, waardoor de Tilburgers zich rechtstreeks handhaven in de Eredivisie”, aldus Silooy, oud-speler van onder meer Ajax, Arminia Bielefeld en De Graafschap.

„Lisandro Martinez heeft na het wegvallen van Daley Blind de handschoen uitstekend opgepakt. Zijn uitverkiezing is ook mede daarop gebaseerd. Hij is een temperamentvolle verdediger, die zijn mannetje staat en tegen Vitesse bovendien trefzeker was.”

Over Owen Wijndal is de rapporteur laaiend enthousiast. „Deze jongen ontwikkelt zich geweldig. Hij straalt plezier uit en verdient zijn plek in het Nederlands elftal. Ik zag hem voor het eerst toen hij 16 was, in Oranje onder 18. Toen was al duidelijk dat hij een uitstekende basistechniek heeft. Met zijn aanvallende impulsen is hij heel belangrijk voor AZ en in mijn optiek moet hij de vaste linksback van Oranje worden.”

MIDDENVELD

De eerste speler op het vijfmans middenveld is Feyenoorder Steven Berghuis. „Wanneer hij een goede dag heeft, zie je ook zijn medespelers groeien. Tegen RKC speelde Berghuis naar behoren en was hij trefzeker. Kijken we naar het volledige seizoen, dan is hij te wisselvallig geweest. Wat overigens voor heel Feyenoord geldt.”

Teun Koopmeiners Ⓒ ANP/HH

Teun Koopmeiners (AZ) presteerde daarentegen juist heel stabiel volgens Silooy. „Hij scoorde nooit lager dan een zesje en had met regelmaat uitschieters naar een 8. Koopmeiners trok de kar bij AZ en heeft vijftien keer gescoord. Dan heb je het als middenvelder goed gedaan. Hij is een opbouwer en een leider in het veld. Toch heb ik twijfels of hij het gaat redden in het buitenland. Hij moet goed bedenken bij wat voor club hij het beste tot zijn recht komt.”

Sergio Peña blonk uit bij FC Emmen. „Op het middenveld had ik zoveel keus. Ryan Gravenberch is enorm talentvol en Jurgen Ekkelenkamp speelde als basisspeler ook erg sterk bij Ajax. Maar de wedstrijd tegen Vitesse ging voor de Amsterdammers nergens meer om. Peña is een fantastische voetballer voor FC Emmen en liet dat ook weer zien in de strijd om de play-offs te ontlopen. Hij was bij veel aanvallen betrokken, strooide met steekballetjes en scoorde uit een strafschop. Het was ondanks de 0-4 zege niet voldoende voor FC Emmen om de nacompetitie te ontlopen, maar ik geef die club een goede kans om er alsnog in te blijven.”

Marco van Ginkel (PSV) moet volgens Silooy vooral meer minuten gaan maken. „Hij is tot elf optredens gekomen dit seizoen en dat is te weinig. Maar het is wel een middenvelder die de bal altijd naar de juiste kleur speelt en diepgang in zijn spel heeft. Hij is kopsterk, kan schieten uit de tweede lijn en is goed in de combinatie.”

Het middenveld wordt compleet gemaakt door Jesper Karlsson (AZ). „Ook een speler die heel aanwezig is. Wanneer AZ op het schakelprogramma aan de bal was, dan was Karlsson aan de bal. Bovendien heeft hij twee goals gemaakt.”

AANVAL

Het doelpunt dat Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis maakte tegen Fortuna Sittard gaat volgens Silooy de wereld over. „Dat was een ’Zlatan-goal’. Zo’n treffer valt maar eens in de zoveel tijd. Hij draaide weg bij zijn man, liet een aantal verdedigers al slalommend achter zich en stiftte fraai raak. Een doelpunt van wereldklasse, waarmee hij Willem II aan hele belangrijke punten hielp.”

De laatste plek is voor Myron Boadu (AZ). „Met zijn kwaliteiten had Boadu nog veel vaker kunnen scoren dit seizoen en net achter topschutter Georgios Giakoumakis (VVV-Venlo) kunnen eindigen. Hij zal in de toekomst nog zorgvuldiger met zijn kansen om moeten gaan, om ook echt interessant te worden voor buitenlandse clubs. Daar wordt het zeker niet makkelijker. Maar tegen Heracles heeft hij twee keer gescoord en een strafschop verdiend. Vandaar deze uitverkiezing”, besluit Silooy.