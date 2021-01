Van der Zande baalt, wel ’klokkie’ voor Catsburg en Dontje

Van der Zande reed in de Cadillac van zijn nieuwe team Chip Ganassi Racing hard richting koploper Filipe Albuquerque, juist zijn opvolger bij zijn vorige werkgever Wayne Taylor Racing. Met nog een paar minuten te gaan moest Van der Zande de aanval staken door een lekke band. Met zijn teamgenoten Kevin Magnussen en Scott Dixon eindigde hij uiteindelijk als vijfde in de DPi-klasse, de snelste auto’s van het veld. De zege ging dus opnieuw naar Wayne Taylor Racing, dat sinds dit jaar met een Acura rijdt.

Nederlands succes was er desondanks wél op de Daytona International Speedway. In de GT Le Mans-klasse ging de overwinning naar het Corvette-team met Nicky Catsburg. Bij de GT Daytona’s was de Mercedes van het HTP Winward-team, met Indy Dontje, de snelste. De winnaars ontvangen allemaal een felbegeerd Rolex-horloge.

Deceptie

Het debuut van Racing Team Nederland in Florida liep uit op een deceptie. Na bijna twee uur racen crashte Frits van Eerd vanwege olie op de baan. De schade bleek even later te groot. Het betekende de eerste keer in vijf jaar tijd dat het Nederlandse team de finish van een wedstrijd in de LMP2-klasse niet haalde. In diezelfde klasse debuteerde ook Rinus van Kalmthout met DragonSpeed, maar ook dat team viel uit. Jeroen Bleekemolen hoopte op een overwinning in de LMP3, maar kende met zijn team Riley Motorsport aan het begin van de wedstrijd erg veel pech en finishte uiteindelijk als vierde bij de LMP3’s.