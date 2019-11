Van Gerwen baalt van Price: ’Ouderwets een beetje valsspelen’

„Gerwyn is een fantastische speler”, begon Van Gerwen tegenover Live Darts zijn relaas over de maniertjes van Price. „Maar hij moet zich niet met andere zaken bezighouden los van darts, zoals naast me praten. Dat moet hij niet doen, dat heeft hij helemaal niet nodig. Hij is veel beter dan dat. Dat is jammer. Het helpt hem ook niet verder.”

Van Gerwen sloeg zaterdagavond uiteindelijk in de allesbeslissende leg toe, net zoals hij enkele weken geleden in de halve finales van de Champions League of Darts ook al tegen Price deed. De 30-jarige Vlijmenaar heeft nu in negentien confrontaties nog nooit van de nummer 5 van de wereld verloren.

Ook tegenover RTL7 was Van Gerwen niet te spreken over Price. „Hij probeerde het over een andere boeg. Hij was continu naast me aan het praten. Ouderwets een beetje valsspelen. Dat vind ik niet top.”

Van Gerwen verkeert weer in een goede vorm, zo won hij de afgelopen weken de World Grand Prix en de Champions League of Darts. Voor eigen publiek hoopt hij, nadat hij vorige week in de eerste ronde van de EK nog wel verrassend verloor van Ross Smith, zondag weer te schitteren als vanouds.

Michael van Gerwen wordt bij zijn opkomst in AFAS Live luidkeels toegezongen. Ⓒ PDC

Zijn jacht op de eindzege begint in de middag met de kwartfinale tegen Jonny Clayton. „Er ligt hier meer druk op mijn schouders. Ik wil het altijd goed doen in mijn eigen land”, stelt de nummer één van de wereld. Hij zal Clayton zeker niet onderschatten. „We hebben mooie wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Hij heeft me een paar keer verslagen, dus ik moet zorgen dat hij me niet verrast.”

Programma kwartfinales

Mensur Suljovic - Krzysztof Ratajski

Michael van Gerwen - Jonny Clayton

Ian White - Danny Noppert

Raymond van Barneveld - Dave Chisnall

Bekijk ook: Van Gerwen laat uitgefloten Price weer gedesillusioneerd achter