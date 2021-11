AZ snel met driehoek rond de tafel over fans

Toen de wedstrijd een tiental minuten aan de gang was, werd er buiten het stadion zwaar vuurwerk ontstoken. Er kwamen projectielen in de gracht van het stadion terecht. Na achttien minuten forceerden fans een toegangspoort en kwamen het stadion binnen. Drie van hen betraden het veld. Scheidsrechter Jeroen Manschot onderbrak de wedstrijd tot de fans het stadion weer verlaten hadden. Dat duurde een drietal minuten.

Eenhoorn, die nog tijdens de wedstrijd contact had met de burgemeester van Alkmaar, ging zelf naar de plek toe waar de fans waren binnengedrongen. „Hoe dat mogelijk is? Daar heb je de handigheid van een goede inbreker voor nodig”, zei hij. De paar stewards die aanwezig waren, werkten de fans het stadion weer uit. „Ik wilde steunen, want ze zijn niet gewend om zoiets te doen”, zei Eenhoorn, die schatte dat er zo’n tachtig supporters op de been waren. In het donker was dat moeilijk te zien. „Ik ben een hoop Zorro’s en Batman’s tegen gekomen”, doelde hij op de zwarte kleding van de fans en de maskers die ze droegen.

Eenhoorn kon niet vertellen of er fans gearresteerd of geïdentificeerd zijn. Als dat laatste het geval is, dan is een stadionverbod een mogelijke sanctie. Ook bij de wedstrijd tussen Heracles en Fortuna Sittard drongen fans het stadion binnen. „Of dit om een gezamenlijke actie van de clubs vraagt? Met de landelijke overheid wordt er door de clubs al gesproken over het gedrag van de fans”, doelde hij op de vele problemen toen de duels nog wel voor publiek toegankelijk waren.

Bij het aankondigen van de maatregel dat wedstrijden in het betaald voetbal door de oplopende coronacijfers niet meer voor publiek toegankelijk zouden zijn, wees PSV-directeur Toon Gerbrands al op problemen die zich rond de stadions voor zouden kunnen doen. In het verleden bleef het rustig omdat het spelen van zonder publiek een tijdlang samenviel met een avondklok.