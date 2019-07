Kruijswijk pakt podium in Tour, geel voor Bernal

Noodweer zorgde ervoor dat de laatste Alpenrit niet 130, maar 59 kilometer duurde. Twee van de drie beklimmingen werden geschrapt wegens modderstromen en aardverschuivingen, die de wegen ontoegankelijk maakten.

Alleen de klim naar Val Thorens stond nog op het programma. De startplaats was niet veranderd, dus begon Egan Bernal, kersvers in het geel, vanuit Albertville aan zijn laatste Alpenrit van deze editie van de Ronde van Frankrijk.

Vluchters

Niet alleen voor de klassementsmannen was het erop of eronder, ook voor vluchters was het de laatste kans om een etappe te winnen. Uiteindelijk reden Vicenzo Nibali, Ilnur Zakarin,Tony Gallopin, Michael Woods en Pierre-Luc Périchon weg uit de groep.

Oud-Tourwinnaar Nibali trok na een klim van 33 kilometer aan het langste eind en schreef de 20e etappe op zijn naam.

Vicenzo Nibali op de Val Thorens. Ⓒ AFP

Ondanks de knappe winst van Nibali waren de ogen waren vooral gericht op de top van het algemeen klassement. Jumbo-Visma trok in het peloton vroeg de kar en bepaalde het tempo. De Nederlandse wielerploeg wilde kopman Kruijswijk zo goed mogelijk lanceren, om een gooi te doen naar het podium.

Alaphilippe

Het tempo lag hoog op de Val Thorens, waar Kruijswijk moest hopen op een slechte dag van Julian Alaphilippe om alsnog op het podium te komen. De Fransman, tweede achter klassementsleider Bernal en 38 tellen voor op Kruijswijk, hield zich echter sterk staande, maar moest op 13 kilometer voor de eindstreep toegeven. De smaakmaker van de Tour zakte diep weg en kon het tempo van Jumbo-Visma-renner Laurens de Plus niet bijbenen.

Julian Alaphilippe kon het tempo niet bijbenen en zag zijn podium op de Val Thorens als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ⓒ AFP

Podium

Het podium was in handen van Kruijswijk en nu Alaphilippe definitief was afgehaakt werd het vizier gericht op plek twee, Geraint Thomas. De Welshman had slechts een voorsprong van twaalf tellen op de kopman van Jumbo-Visma.

De titelverdediger liet zich echter niet verrassen in de laatste kilometers. Bernal kwam ook niet in de problemen tijdens de slotklim. De 22-jarige Colombiaan reed zonder moeite mee en behield in de laatste Alpenrit zijn gele trui, die hij zondag naar Parijs zal brengen.

Egan Bernal in zijn gele trui Ⓒ AFP

Bekijk hier de uitslagen in de Ronde van Frankrijk.

Bekijk hier de klassementen in de Ronde van Frankrijk.