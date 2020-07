Na Rafael Nadal twijfelt ook Novak Djokovic aan deelname US Open

De nummer 1 van de wereldranglijst hervatte dinsdag de training nadat hij twee weken eerder besmet was geraakt met het coronavirus tijdens een van de toernooien van de door hem georganiseerde Adria Tour.

„Ik weet nog altijd niet of ik speel op de US Open”, zei de Serviër tegen de Servische krant Sportski Zurnal. „Ik zal de toernooien van Washington en Cincinnati in ieder geval niet spelen.”

De US Open zal vanaf 30 augustus het eerste grandslamtoernooi zijn dat wordt gehouden sinds de herstart van het tennisseizoen na een lange coronapauze. Rafael Nadal, de titelverdediger, leek dinsdag een voorschot te nemen op het niet meedoen aan de grandslam in New York.

Nadal

De Spanjaard zegde namelijk deelname aan het masterstoernooi van Madrid toe, dat op 14 september begint. De finale van de US Open is op 13 september. Ook de Serviër lijkt in de Spaanse hoofdstad te gaan spelen.

Djokovic liet namelijk weten wel deel te nemen aan de graveltoernooien die na de US Open staan gepland. „De deelname aan Roland Garros is zeker en de toernooien van Madrid en Rome maken ook deel uit van mijn planning.”

Heksenjacht

Djokovic kreeg forse kritiek voor het organiseren van de toernooiserie op de Balkan en maakte zijn welgemeende excuses voor het veroorzaken van de schade. Hij vond echter ook dat er sprake was van een „heksenjacht.”

„Ik heb heel kwaadaardige kritiek gezien”, zei hij. „Iemand moet blijkbaar de prijs hiervoor betalen, een persoonlijkheid, een grote naam moet de boosdoener van dit allemaal zijn en de schuld krijgen