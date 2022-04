Tijjani Reijnders bezorgt AZ benauwde zege op SC Heerenveen

Door de zege blijft AZ hopen dat het in de laatste vier speelrondes nog het gat met FC Twente kan dichten. De tukkers staan vierde en hebben drie punten meer dan AZ, de nummer 5 van de ranglijst. De vierde plaats geeft rechtstreeks toegang tot Europees (kwalificatie)voetbal. De nummer 5 gaat de play-offs in om Europees voetbal.

Reactie

Jansen had in de aanloop naar het thuisduel met de Friezen een reactie geëist van zijn spelers, op wie hij na de onthutsende nederlaag tegen laagvlieger PEC Zwolle het nodige aan te merken had. De trainer laakte de instelling waarmee het gros van zijn spelers had geopereerd tegen de rode lantaarndrager.

De woorden van Jansen sorteerden aanvankelijk weinig effect, getuige de start van zijn spelers die allesbehalve met het mes tussen de tanden speelden. Sterker: het was Heerenveen dat al na zeven minuten de score opende. Tibor Halilovic stuurde na een een-tweetje met Thom Haye, spits Amin Sarr de diepte in. De snelle Zweedse jeugdinternational liep Bruno Martins Indi eruit en schoot en klopte Peter Vindahl in de lange hoek: 0-1.

Heerenveen kwam vroeg op voorsprong in Alkmaar. Ⓒ Pro Shots

Gevaarlijke angel

De tegentreffer was voor de AZ’ers nog steeds niet het sein om de mouwen op te stropen. Ook de tweede kans van de wedstrijd was voor de gasten, maar een vrije trap van Sydney van Hooijdonk spatte uiteen op de vuisten van Vindahl.

Halverwege de eerste helft waren daar de eerste kansjes voor Dani de Wit, maar het vizier van de schaduwspits stond niet op scherp. Opvallend: Zakaria Aboukhlal mocht het weer eens als basisspeler laten zien. Dat deed hij vanaf de linkerflank, waardoor Jesper Karlsson naar rechts verhuisde. Zo werd een van de gevaarlijkste angels van AZ, de ’overlap’ van linksback Owen Wijndal en linksbuiten Karlsson, uit het spel van de thuisclub gehaald, zonder dat de Friezen er ook maar iets voor hoefden te doen.

Fluitconcertjes

Terwijl de eerste fluitconcertjes van het thuispubliek hoorbaar werden, kreeg AZ voor rust nog drie mogelijkheden. Spits Vangelis Pavlidis kopte voorlangs uit een voorzet van rechtsback Yukinari Sugawara en een vrije trap van Karlsson van een meter of 25 werd gekeerd door Erwin Mulder.

De derde kans, een gevalletje driemaal is scheepsrecht, was wel raak. Fredrik Midtsjø dook op rechts op, verstuurde een pass naar de eerste paal waar Karlsson knap binnentikte: 1-1. Het was zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen en de tweede Zweedse goal van de avond.

Jesper Karlsson zorgde voor 1-1. Ⓒ Pro Shots

Tobiasen

De Wit had zijn trainer blijkbaar niet kunnen bekoren, want na de hervatting bracht Jansen Reijnders en bleef De Wit in de kleedkamer achter. Nog steeds zat er niet al te veel vaart in het spel van de thuisclub, zodat Heerenveen moeiteloos op de been kon blijven. Niet voor de eerste keer in de afgelopen twee maanden.

Sinds zijn aanstelling als trainer van Heerenveen begin februari heeft Ole Tobiassen met succes gesleuteld aan de defensieve organisatie van zijn elftal. In de zes voorgaande duels kregen de Friezen slechts twee tegentreffers te incasseren.

In de 68e minuut zorgde Vindahl er zelfs met een geweldige redding voor dat Heerenveen niet voor de tweede keer op voorsprong kwam, nadat voormalig AZ-speler Thom Haye geen boodschap had aan een blessure van Midtsjø, verder voetbalde en Sarr in stelling bracht. De 21-jarige Zweed stuitte zoals gezegd op de AZ-goalie.

Die redding bleek het keerpunt in de wedstrijd. Met Hakon Evjen voor de moegestreden Aboukhlal drong de thuisclub steeds meer aan. Reijnders, schoot vanaf links gekomen centimeters voorlangs, nadat hij Van Beek met een panna te kijk had gezet. De doorgebroken Wijndal stuitte op de alert keepende Mulder.

Reijnders

In de slotfase drong AZ steeds fanatieker aan, miste Sam Beukema uit een vrije trap van Karlsson een unieke kans op de 2-1 en vergat invaller Anthony Musaba aan de overkant namens Heerenveen de genadeklap uit te delen.

Die genadeklap kwam er alsnog en kende een opmerkelijke assistgever. Want Beukema, toch echt centrumverdediger, kwam op rechts door en speelde Reijnders met gevoel aan. Dit buitenkansje was wel aan de sierlijke middenvelder besteed: 2-1. Arjen van der Heide had vervolgens nog de verdiende gelijkmaker kunnen binnentikken, maar zijn inzet belandde op de paal.

