WK darts: Michael van Gerwen door na thriller tegen Joe Cullen

De eerste set kende een merkwaardig verloop. Van Gerwen brak meteen in de eerste leg zijn opponent Cullen, maar verloor vervolgens onnodig de twee opvolgende beurten. Daarna gaf caller Russ Bray een verkeerde score door aan Cullen, die mede daardoor een lastige 6 overliet. De Britse darter was daardoor even de kluts kwijt. De fout bleef uiteindelijk zonder gevolgen, doordat Cullen toch zijn eigen set ternauwernood met 3-2 in legs wist te winnen.

Van Gerwen ontsnapte vervolgens in het tweede bedrijf aan een grotere achterstand. Cullen kreeg in de beslissende vijfde leg een kans via dubbel 9 om de set af te pakken. Maar hij gooide de pijl aan de buitenkant van de dubbel. Van Gerwen bleef daarna koelbloedig en trok de stand zo gelijk (1-1 in sets).

Ook in de derde set bleef het lang spannend en moest opnieuw een vijfde leg uitsluitsel brengen. Van Gerwen zette de druk vol op Cullen, maar de nummer 16 van de wereld bezweek niet.

Michael van Gerwen bij zijn opkomst in een leeg Alexandra Palace. Ⓒ ANP/HH

In de vierde set had Van Gerwen drie pijlen om de set te pakken, maar hij faalde waardoor Cullen de kans kon grijpen om ook deze set naar zich toe te trekken: 3-1. Van Gerwen moest nu drie sets op rij winnen om de kwartfinale te halen. De vijfde set werd inderdaad een prooi voor onze landgenoot, die pakte hij met 3-1.

De zesde set liep uit tot een zenuwslopende 2-2 in legs en Van Gerwen kon zich geen foutje meer veroorloven. Cullen miste een wedstrijdpijl waardoor de Nederlander de set toch in zijn zak kon steken 3-3. In de allesbeslissende zevende set was het ook nog eens de laatste leg die de beslissing moest brengen. Daarin trok ’Mighty Mike’dan toch aan het langste eind nadat Cullen ook nog een tweede matchdart had gemist.

Van Gerwen maakte bij zijn eerdere optredens al indruk. Zo versloeg hij Ryan Murray met een gemiddelde van 108,98 en legde hij daarna Ricky Evans met een score van 106,85 over de knie.

De huidige ’Mighty Mike’ toont veel gelijkenissen met die van de edities van 2017 en 2019. In beide voorgaande gevallen was hij op het wereldkampioenschap onstuitbaar. Betreffende WK’s gooide Van Gerwen in alle partijen een gemiddelde van 100+, waarna hij in 2017 in de finale zegevierde over Peter Wright en in twee jaar later over Michael Smith.

Uitschakeling van Wright en Smith

Wright en Smith werden bij het huidige WK al voortijdig geëlimineerd. Met de uitschakeling van Wright raakte het wereldkampioenschap ook zijn titelverdediger kwijt. De excentrieke Schot had in Londen naast een nieuwe titel ook zijn hoop gevestigd op de nummer-1-positie van de wereld, inmddels al zeven jaar in handen van Van Gerwen. Wright had dan één ronde verder moeten komen dan de Nederlander, maar in die missie slaagde hij dus niet.

Van Gerwen vervolgt op de eerste dag van het nieuwe jaar zijn titeljacht. De Brabander wil immers maar al te graag voor de vierde keer de Sid Waddell Trophy in zijn handen krijgen. Daarmee zou hij nog één titel verwijderd van het Nederlandse record van Raymond van Barneveld, die in zijn carrière vijf keer wereldkampioen werd. Daarbij moet wel worden aangetekend dat ’Barney’ dat in het verleden viermaal bij de BDO deed en slechts eenmaal bij hoger aangeschreven PDC.