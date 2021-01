Rick Karsdorp scoort zijn eerste en een cruciale goal voor nipt winnend AS Roma

Er leek weinig aan de hand voor AS Roma, toen Karsdorp niet lang na de pauze toesloeg. De rechtsback was attent na een voorzet en werkte bij de tweede paal de 3-1 binnen. Na twee goals van Borja Moyarol en een tegentreffer van Roberto Piccoli leken de Romeinen in veilige haven.

Toch knokte Spezia zich knap terug. Diego Farias scoorde niet lang na de treffer van Karsdorp de 3-2 en in de laatste minuut was het nog een keer raak via Daniele Verde. AS Roma herstelde zich razendsnel van de gelijkmaker en via Lorenzo Pellegrini won het alsnog de wedstrijd.

De hoofdstedelingen staan nu derde in de Serie A, maar weten wel dat alle concurrenten nog in actie moeten komen dit weekend.