Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig assistent Ten Hag en Koeman voor 1,5 miljoen euro op te halen bij Club Brugge Alfred Schreuder hoog op lijst Ajax

Door Mike Verweij & Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Alfred Schreuder Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In de zoektocht naar een opvolger voor de naar Manchester United vertrekkende Erik ten Hag heeft Ajax naar de contractsituatie van Alfred Schreuder (49) geïnformeerd. De trainer van Club Brugge, die hoog op de lijst staat van de Ajax-leiding, heeft in België een verbintenis tot de zomer van 2023, maar heeft een vaste afkoopsom bedongen. Daardoor is hij voor 1,5 miljoen euro op te halen bij Club Brugge.