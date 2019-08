Wolves-aanvaller mist vlucht door blunder

De aanvaller miste het duel in de derde voorronde van de Europa League na een kapitale blunder, zo verklaarde trainer Nuno Espirito Santo na afloop van de wedstrijd.

,,Hij was zijn paspoort vergeten. Hij had alleen zijn identiteitskaart bij zich”, aldus de oefenmeester na afloop van het duel in gesprek met Engelse media. ,,Volgende week is hij er wel weer bij.”

Traoré werd niet bepaald gemist tegen Pyunik. De Wolves wonnen in Armenië met 4-0. Matt Doherty, Raul Jimenez (twee keer) en Ruben Neves waren trefzeker.

Als de club uit de West Midlands in de return geen gekke dingen overkomt, treedt het in de play-offs aan tegen het Italiaanse Torino of Shakhtyor uit Wit-Rusland.

Wolves was vorig seizoen een van de verrassingen in de Premier League. Als promovendus besloot het de competitie knap als zevende.

Wolves-trainer Nuno Espirito Santo. Ⓒ Reuters