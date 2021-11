Sport Kort: Giro d’Italia eindigt in 2022 met tijdrit in Verona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Giro d’Italia eindigt in 2022 met tijdrit in Verona

11.35 uur: De Giro d’Italia van komend jaar eindigt in Verona. De organisatie maakte bekend dat de 105e editie van de Italiaanse rittenkoers wordt afgesloten met een tijdrit over 17,1 kilometer met start en finish in de stad in het noorden van Italië.

De Giro start op 6 mei 2022 met een rit tussen Boedapest en Visegrad. Een dag later is in de Hongaarse hoofdstad een individuele tijdrit van 9,2 kilometer. Na nog een rit in Hongarije verhuist het peloton naar Sicilië, voor een etappe op 10 mei met de finish op de Etna.

De afsluitende tijdrit in Verona vindt plaats op 29 mei. Het parcours heeft halverwege een klim met een stijgingspercentage van 5 procent en dan een afdaling van 4 kilometer terug naar de stad, waar de streep ligt bij de Arena van Verona.

Een dag eerder moeten de wielrenners de laatste van zes bergetappes rijden. Die gaat van Belluno naar de Marmolada. Met de beklimmingen van de Passo di San Pellegrino, de Passo Pordoi en de slotklim op de Passo Fedaia belooft het een zeer zware rit te worden.

Volgens koersdirecteur Mauro Vegni belooft het een spectaculaire race van drie weken te worden. „Deze Giro is ontworpen om de renners de mogelijkheid te geven om vanaf de eerste etappes voor het roze te strijden. Het zal een van de zwaarste rittenkoersen in de afgelopen jaren worden met bijna 51.000 hoogtemeters. Er zijn heel veel lastige etappes zodra we na drie dagen in Hongarije terug zijn in Italië. We hebben enkele beklimmingen gekozen die de geschiedenis van de Giro hebben vormgegeven. Daarnaast zullen de twee tijdritten een belangrijke rol spelen.”

Tiende zege basketballers Golden State Warriors in NBA

07.29 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben hun tiende overwinning in de NBA binnen. De ploeg uit San Francisco versloeg Minnesota Timberwolves met 123-110. Anthony Edwards maakte weliswaar 48 punten voor de Timberwolves, een persoonlijk record, maar dat was bij lange na niet genoeg om de Warriors hun tweede nederlaag in deze competitie te bezorgen.

Bij de thuisclub verzorgden Andrew Higgins (35 punten) en Stephen Curry (25 punten) bijna de helft van de productie. De Warriors zijn met tien overwinningen en pas één nederlaag de best presterende ploeg van dit seizoen.

Titelverdediger Milwaukee Bucks beleeft een wisselvallige start van het seizoen, maar de ploeg van vedette Giannis Antetokounmpo boekte bij New York Knicks wel de tweede zege op rij: 112-100. De Griek tekende in Madison Square Garden in New York voor 15 punten en pakte ook 15 rebounds. De Bucks hebben nu zes keer gewonnen en zes keer verloren.

Los Angeles Lakers, de kampioen van vorig jaar, won zonder de nog altijd geblesseerde LeBron James na verlenging van Miami Heat: 120-117. Russell Westbrook tekende voor een zogeheten triple double: 25 punten, 12 rebounds en 14 assists. Chicago Bulls won met 117-107 van Dallas Mavericks. De Bulls delen de eerste plaats in het oosten met Washington Wizards. Beide clubs staan op acht overwinningen en drie nederlagen.