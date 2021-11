Sport Kort: Technisch directeur en hoofdcoach ook weg bij triatlonbond

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Technisch directeur en hoofdcoach ook weg bij triatlonbond

19:29 uur Technisch directeur Adrie Berk en hoofdcoach Louis Delahaije vertrekken bij de Nederlandse triatlonbond. Het besluit van de twee komt twee dagen nadat het voltallige bestuur van de bond liet weten op te stappen. Aanleiding was een rapport van onderzoeksbureau Fijbes over grensoverschrijdend gedrag op het nationaal trainingscentrum (NTC).

„De combinatie van de huidige omstandigheden en het feit dat ik graag al eerder wilde stoppen, heeft mij doen besluiten om nu ruimte te maken voor een opvolger. Ik zal zorg dragen voor de opstart van het seizoen 2022 en werkoverdracht richting de nieuwe technisch directeur”, aldus Berk, die vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd eerder had gemeld niet door te willen gaan tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Binnen het topsportprogramma van de triatlonbond bestaat onvoldoende sociale veiligheid, meldden de onderzoekers. In het rapport wordt gesproken over groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag. Het advies van de onderzoekers is om op korte termijn in te grijpen om de sociale veiligheid te vergroten en de onderzoekers komen met dertien aanbevelingen. Bestuurder Rita van Driel is op interimbasis benoemd tot onafhankelijk adviseur sociale veiligheid.

„Ik werk mee met het vervolgonderzoek naar het NTC en ik zal Rita van Driel ondersteunen bij de uitvoer van de aanbevelingen uit het rapport totdat een opvolger die taak overneemt”, zegt Berk.

Delahaije had een contract tot en met de Olympische Spelen van Tokio en vertrekt nu ook. „Delahaije is altijd voornemens geweest zijn rol na afloop van zijn contract anders in te gaan vullen en die route zet hij nu buiten de bondsorganisatie voort”, aldus de triatlonbond.

Belg Van den Bergh mist Grand Slam of Darts vanwege corona

17.47 uur: Dimitri Van den Bergh kan niet meedoen aan de Grand Slam of Darts, die zaterdag begint. De 27-jarige Belg heeft positief getest op het coronavirus. De Engelsman Chris Dobey neemt zijn plek in, meldt de Professional Darts Corporation.

Namens Nederland doen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld mee aan de Grand Slam of Darts, die in Wolverhampton plaatsvindt. De finale is op zondag 21 november.

Iserbyt klopt Aerts in Superprestige in Niel

16.19 uur: Veldrijder Eli Iserbyt heeft de zege gepakt in de Jaarmarktcross in Niel. De Belgische veldrijder won na acht ronden de sprint van zijn landgenoot Toon Aerts. De Belg Quinten Hermans werd derde net voor Europees kampioen Lars van der Haar.

De cross in het Belgische Niel werd vanaf de start een spannende strijd tussen de vier veldrijders, waar steeds een ander probeerde weg te rijden bij zijn concurrenten. Aerts en Van der Haar hadden als ploeggenoten een klein voordeel, maar werden toen ze samen vooruit waren weer ingerekend door Iserbyt. Die wist zelf een gaatje te slaan op het zandstuk. Aerts kwam terug en nam met het ingaan van de laatste ronde de koppositie. Hij reed zelfs even weg, maar het tweetal ging toch samen sprinten. Vlak daarvoor nam Iserbyt de kop en stond die niet meer af.

In de stand van de Superprestige heeft Iserbyt 1 punt voorsprong op Aerts en 2 op Hermans.

Ajacied Kudus verspeelt met Ghana punten tegen Ethiopië

16.18 uur: Ghana heeft in de strijd om deelname aan het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Qatar 2 punten verspeeld. Het elftal van bondscoach Milovan Rajevac kwam in de uitwedstrijd tegen Ethiopië niet verder dan 1-1. Het duel werd gespeeld in Johannesburg in Zuid-Afrika.

André Ayew bracht Ghana halverwege de eerste helft op voorsprong. Getaneh Kebede bracht Ethiopië in de 72e minuut langszij. Bij Ghana deed Ajacied Mohammed Kudus de gehele wedstrijd mee. De middenvelder was zondag in het thuisduel van Ajax met Go Ahead Eagles (0-0) ook basisspeler.

Ghana staat nu tweede in poule G met 10 punten uit vijf duels. Koploper Zuid-Afrika speelt later op donderdag tegen Zimbabwe en komt bij winst op 13 punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de play-offs voor deelname aan het WK. Vijf Afrikaanse landen mogen aan het WK meedoen.

Supporters PEC Zwolle alleen nog met buscombi naar uitduels

15.40 uur: Supporters van PEC Zwolle kunnen alleen nog uitwedstrijden van de club bezoeken met een verplichte buscombi. De eredivisieclub uit Overijssel zegt dat besluit noodgedwongen te hebben genomen na overleg met de gemeente en de politie in Zwolle. De maatregel geldt in ieder geval tot de winterstop.

Volgens PEC hebben de afgelopen weken bij de thuis- en uitwedstrijden van de voetbalclub geregeld wanordelijkheden plaatsgevonden in en rondom de stadions. Onder meer in Utrecht en Eindhoven ging het mis en afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Cambuur. „PEC Zwolle distantieert zich van de personen die dit hebben aangericht en heeft al diverse stadionverboden uitgedeeld”, laat de club weten.

PEC Zwolle speelt de volgende wedstrijd in de eredivisie op 21 november bij Feyenoord. De club laat weten dat supporters die een kaartje met eigen vervoer hebben gekocht voor die wedstrijd dat kosteloos kunnen omzetten in een verplicht buscombiticket of hun geld kunnen terugkrijgen.

Veldrijdster Brand voor derde keer op rij de beste in Niel

14.49 uur: Lucinda Brand heeft voor de derde keer op rij de Jaarmarktcross in Niel op haar naam geschreven. De regerend Europees en wereldkampioene bleef in de Belgische plaats landgenote Annemarie Worst voor in de cross uit de Superprestige. Denise Betsema zorgde voor een geheel Nederlands podium.

Brand moest na een mindere start in de achtervolging, maar meldde zich in de derde van vijf ronden aan kop bij Betsema. De veldrijdster uit Texel had Worst ingehaald toen die ten val was gekomen. Worst nam daarna weer de leiding over en sloeg een gaatje. Bij het ingaan van de laatste ronde kwam Brand terug na een fietswissel van Worst en ze nam een kleine voorsprong. Door een tweede val van Worst kwam de vierde seizoenszege voor de wereldkampioene niet meer in gevaar.

Achter het trio waren de plaatsen 4, 5 en 6 ook voor Nederlandse veldrijdsters. Yara Kastelijn werd vierde, voor Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Manon Bakker eindigde als zesde. Betsema houdt de leiding in de Superprestige met 1 punt voorsprong op Brand en Worst.

Brand sprak van een waardeloze start en ook was haar zadel verzakt, waardoor ze van fiets moest wisselen. „Gelukkig verloor ik daarbij niet al te veel tijd. Daarna kon ik achtervolgen. Het is heel zwaar hier, ik hield het geloof erin dat mijn concurrenten moe zouden worden op de zware stukken en dat ik de achterstand kon goedmaken. Vorig jaar was het een achtervolging hier en nu weer. Blijkbaar past dat bij dit rondje.”

Kromowidjojo test negatief en kan meedoen in Eindhoven

14.18 uur: Ranomi Kromowidjojo heeft negatief getest op het coronavirus en kan dus meedoen aan de International Swimming League (ISL) in Eindhoven. De drievoudig olympisch kampioene moest tijdelijk in quarantaine nadat een ander lid van Team Iron, de ploeg waarvoor ze zwemt, positief had getest. Kromowidjojo (31) ontbrak daardoor woensdag op de persconferentie in Eindhoven, waar een toelichting werd gegeven op het evenement in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion.

Ook een lid van Energy Standard, de ploeg van Femke Heemskerk, bleek besmet te zijn met het coronavirus. De overige zwemmers testten allemaal negatief en kunnen volgens een woordvoerder van de ISL dus donderdagavond in actie komen in Eindhoven.

In de ISL nemen topzwemmers vanuit de hele wereld het in teamverband tegen elkaar op. Na de voorrondes in Napels staan deze weken in Eindhoven de halve finales en de finales (3 en 4 december) op het programma.

Giro d’Italia eindigt in 2022 met tijdrit in Verona

11.35 uur: De Giro d’Italia van komend jaar eindigt in Verona. De organisatie maakte bekend dat de 105e editie van de Italiaanse rittenkoers wordt afgesloten met een tijdrit over 17,1 kilometer met start en finish in de stad in het noorden van Italië.

De Giro start op 6 mei 2022 met een rit tussen Boedapest en Visegrad. Een dag later is in de Hongaarse hoofdstad een individuele tijdrit van 9,2 kilometer. Na nog een rit in Hongarije verhuist het peloton naar Sicilië, voor een etappe op 10 mei met de finish op de Etna.

De afsluitende tijdrit in Verona vindt plaats op 29 mei. Het parcours heeft halverwege een klim met een stijgingspercentage van 5 procent en dan een afdaling van 4 kilometer terug naar de stad, waar de streep ligt bij de Arena van Verona.

Een dag eerder moeten de wielrenners de laatste van zes bergetappes rijden. Die gaat van Belluno naar de Marmolada. Met de beklimmingen van de Passo di San Pellegrino, de Passo Pordoi en de slotklim op de Passo Fedaia belooft het een zeer zware rit te worden.

Volgens koersdirecteur Mauro Vegni belooft het een spectaculaire race van drie weken te worden. „Deze Giro is ontworpen om de renners de mogelijkheid te geven om vanaf de eerste etappes voor het roze te strijden. Het zal een van de zwaarste rittenkoersen in de afgelopen jaren worden met bijna 51.000 hoogtemeters. Er zijn heel veel lastige etappes zodra we na drie dagen in Hongarije terug zijn in Italië. We hebben enkele beklimmingen gekozen die de geschiedenis van de Giro hebben vormgegeven. Daarnaast zullen de twee tijdritten een belangrijke rol spelen.”

Tiende zege basketballers Golden State Warriors in NBA

07.29 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben hun tiende overwinning in de NBA binnen. De ploeg uit San Francisco versloeg Minnesota Timberwolves met 123-110. Anthony Edwards maakte weliswaar 48 punten voor de Timberwolves, een persoonlijk record, maar dat was bij lange na niet genoeg om de Warriors hun tweede nederlaag in deze competitie te bezorgen.

Bij de thuisclub verzorgden Andrew Higgins (35 punten) en Stephen Curry (25 punten) bijna de helft van de productie. De Warriors zijn met tien overwinningen en pas één nederlaag de best presterende ploeg van dit seizoen.

Titelverdediger Milwaukee Bucks beleeft een wisselvallige start van het seizoen, maar de ploeg van vedette Giannis Antetokounmpo boekte bij New York Knicks wel de tweede zege op rij: 112-100. De Griek tekende in Madison Square Garden in New York voor 15 punten en pakte ook 15 rebounds. De Bucks hebben nu zes keer gewonnen en zes keer verloren.

Los Angeles Lakers, de kampioen van vorig jaar, won zonder de nog altijd geblesseerde LeBron James na verlenging van Miami Heat: 120-117. Russell Westbrook tekende voor een zogeheten triple double: 25 punten, 12 rebounds en 14 assists. Chicago Bulls won met 117-107 van Dallas Mavericks. De Bulls delen de eerste plaats in het oosten met Washington Wizards. Beide clubs staan op acht overwinningen en drie nederlagen.