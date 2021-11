Sport Kort: tiende zege basketballers Golden State Warriors in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tiende zege basketballers Golden State Warriors in NBA

07.29 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben hun tiende overwinning in de NBA binnen. De ploeg uit San Francisco versloeg Minnesota Timberwolves met 123-110. Anthony Edwards maakte weliswaar 48 punten voor de Timberwolves, een persoonlijk record, maar dat was bij lange na niet genoeg om de Warriors hun tweede nederlaag in deze competitie te bezorgen.

Bij de thuisclub verzorgden Andrew Higgins (35 punten) en Stephen Curry (25 punten) bijna de helft van de productie. De Warriors zijn met tien overwinningen en pas één nederlaag de best presterende ploeg van dit seizoen.

Titelverdediger Milwaukee Bucks beleeft een wisselvallige start van het seizoen, maar de ploeg van vedette Giannis Antetokounmpo boekte bij New York Knicks wel de tweede zege op rij: 112-100. De Griek tekende in Madison Square Garden in New York voor 15 punten en pakte ook 15 rebounds. De Bucks hebben nu zes keer gewonnen en zes keer verloren.

Los Angeles Lakers, de kampioen van vorig jaar, won zonder de nog altijd geblesseerde LeBron James na verlenging van Miami Heat: 120-117. Russell Westbrook tekende voor een zogeheten triple double: 25 punten, 12 rebounds en 14 assists. Chicago Bulls won met 117-107 van Dallas Mavericks. De Bulls delen de eerste plaats in het oosten met Washington Wizards. Beide clubs staan op acht overwinningen en drie nederlagen.