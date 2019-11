De Ligt twijfelgeval bij Juventus

Juventus laat weten dat een schouder van De Ligt zaterdag even uit de kom is geschoten tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Atalanta (3-1). De oud-speler van Ajax schreeuwde het even uit van de pijn maar speelde het duel wel uit. De Ligt had eerder dit seizoen ook al last van een schouder.

Juventus hoeft geen risico te nemen met De Ligt. De club heeft na vier duels al tien punten en heeft zich daarmee geplaatst voor de achtste finales. Voor De Ligt komt de blessure op een vervelend moment. Na een moeizame start leek hij de laatste weken aardig zijn draai gevonden te hebben bij de kampioen van Italië.