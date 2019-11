Sarri: ’We moeten situatie-De Ligt evalueren’

Juventus laat weten dat een schouder van De Ligt zaterdag even uit de kom is geschoten tijdens de gewonnen competitiewedstrijd (3-1) tegen Atalanta. De oud-speler van Ajax schreeuwde het even uit van de pijn maar speelde het duel wel uit. De Ligt had eerder dit seizoen ook al last van een schouder.

„We moeten de situatie van Matthijs nog evalueren, het ligt er heel erg aan hoe hij zich voelt”, zei trainer Maurizio Sarri op de persconferentie maandagmiddag. Hetzelfde geldt voor middenvelder Federico Bernardeschi, die in Bergamo al na 25 minuten geblesseerd naar de kant moest.

Cristiano Ronaldo ontbrak tegen Atalanta vanwege knieklachten. De Portugees trainde zondag weer mee bij Juventus, maar Sarri weet nog niet of zijn vedette inzetbaar is tegen Atletico. „Hij gaat wel vooruit”, zei de trainer, wiens elftal met tien punten al zeker is van een plek in de achtste finales.