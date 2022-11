Grand Slam of Darts: Wattimena uitgeschakeld door sterke Aspinall

Kopieer naar clipboard

Jermaine Wattimena. Ⓒ ANP/HH

Jermaine Wattimena is er niet in geslaagd om de kwartfinale van de Grand Slam of Darts te bereiken. De 34-jarige darter, die zich als qualifier had geplaatst voor het hoofdtoernooi, verloor in Wolverhampton met 10-6 van de Engelsman Nathan Aspinall.