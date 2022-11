Van Gerwen overleeft 9-darter in waanzinnig duel: ’Lange tijd niet zo goed gespeeld’

Van Gerwen toonde gelijk dat hij bij de les was door Rock te breaken via een knappe 124-finish. Rock reageerde echter fenomenaal met een waanzinnige 9-darter. De Noord-Ier leek bij het juichen wel zijn enkel te verzwikken, al zat hem dat in het vervolg van de wedstrijd niet dwars bij het gooien zelf.

Het was daarna lang wachten op de volgende break. Dat kwam vooral doordat beide darters geweldig gooiden met een hoog gemiddelden en amper dubbels lieten liggen. Daardoor was de kans om te breaken steeds miniem. Bij 7-7 was er dan eindelijk een mindere leg van Rock en sloeg Van Gerwen geweldig toe met een finish van 142. De Nederlander gaf de voorsprong vervolgens niet meer uit handen en voegt zich dus bij de laatste acht.

Van Gerwen gaf aan dat hij heel diep had moeten gaan. „Hij speelt een fantastische wedstrijd en begint gelijk met een 9-darter”, vertelde Mighty Mike bij Viaplay. „Maar ik heb laten zien dat ik tegen alles ben opgewassen. Ik wilde de concentratie houden en wist dat de kansen vanzelf zouden komen. Elke keer gooide hij echter met één pijl de dubbel uit. Dan moet je iets speciaal laten zien. Dat ik daartoe in staat was, geeft veel voldoening. Maar petje af voor die jongen.”

’Geweldige speler’

,,Josh Rock is een geweldige speler en we gaan nog veel meer van hem horen”, voegde Van Gerwen er aan toe. ,,Ik hou van dit soort wedstrijden. Ik heb lange tijd niet zo goed gespeeld. Als je tegen een speler van zijn kaliber speelt moet je ook wel.”

Wattimena over de knie

Jermaine Wattimena is er niet in geslaagd om de kwartfinale van de Grand Slam of Darts te bereiken. De 34-jarige darter, die zich als qualifier had geplaatst voor het hoofdtoernooi, verloor in Wolverhampton met 10-6 van de Engelsman Nathan Aspinall.

Jermaine Wattimena. Ⓒ ANP/HH

Wattimena kwam meteen op een achterstand van 2-0 en kon dat niet meer repareren in het vervolg. Nog even kwam hij terug tot 6-4, maar daarna liep de Engelse darter weer verder uit. Op 9-5 miste Aspinall zijn eerste matchdart. Met dubbel 16 maakte hij het daarna wel af.