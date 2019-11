Honda: ’Misschien hadden we meer kunnen bereiken’

„285 dagen na de eerste wintertestdag, zullen we vrijdag aan het laatste raceweekend van het jaar beginnen in Abu Dhabi. Misschien hadden we meer kunnen bereiken dan we hebben gedaan, maar desondanks is het jaar voorbij gevlogen”, aldus Tanabe.

„Het was ons eerste jaar in het hybride tijdperk dat we twee teams hebben voorzien van onze power unit. We hebben bevredigende vooruitgang geboekt tijdens het jaar met Toro Rosso en onze nieuwe partner, Aston Martin Red Bull Racing.”

Drie zeges Verstappen

Het partnerschap leverde in 2019, wat als tussenjaar werd betiteld, direct al drie overwinningen op. Drie keer was het Max Verstappen die op het hoogste treetje stond: in zowel Oostenrijk, Duitsland als Brazilië. Op Interlagos werd hij bovendien vergezeld door Pierre Gasly van Toro Rosso.

„Zonder twijfel was één van onze hoogtepunten van dit jaar, toen we onze beide teams op het podium hadden in Brazilië met een overwinning en een tweede plaats.”

Nieuw contract

Woensdag werd bekend dat Honda en Red Bull ook in 2021 met elkaar blijven samenwerken. Het contract tussen beide partijen liep tot de winter van 2020.

Tanabe weet dat Verstappen niets liever wil dan volgend seizoen de jongste wereldkampioen ooit worden. „Het resultaat in Brazilië heeft ons nog meer motivatie gegeven om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan. We hopen het seizoen af te sluiten met het best mogelijke resultaat voordat we ons gaan voorbereiden op een goede start van 2020 voor onze beide teams.”

