Jumbo-Visma vrijdag kanshebber voor zege in ploegentijdrit Vuelta vindt tijdens Nederlandse dagen ’bergen’ op verder biljartvlak parcours

Amsterdam - Voor de elfde keer wordt vrijdag het startsein voor een grote wielerronde gegeven in Nederland. Twee jaar later dan gepland is Utrecht het decor voor een ploegentijdrit, waarmee de 77e editie van de Ronde van Spanje in gang wordt gezet. Volgt Primoz Roglic zichzelf op en wint hij de Vuelta voor de vierde keer op een rij of spelen zijn blessures uit de Tour de France hem parten?