Sport in 2021 | Stefano Domenicali: ’Race in Zandvoort geeft de Formule 1 een boost’

Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone: ’Ik denk dat Lewis Hamilton stopt’

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone gelooft niet dat Lewis Hamilton volgend jaar weer te zien is in de hoogste klasse van het autoracen. „Zijn teleurstelling is te groot en dat kan ik in zekere zin begrijpen.”