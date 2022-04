FC Twente vierde na zege op tiental NEC

Bij NEC moest Ali Akman na bijna een uur van het veld nadat hij zijn voet op de enkel van Michal Sadilek had gezet. Niet veel later zorgde Virgil Misidjan voor de voorsprong voor FC Twente. Dimitrios Limnios maakte er 2-0 van.

Voor het eerst sinds half oktober mochten er weer supporters van de bezoekende club in het uitvak van NEC. Dat vak zakte op 17 oktober in na de verloren derby tegen Vitesse. In de eerste helft kregen de fans van beide clubs weinig te zien. Beide ploegen creëerden nauwelijks mogelijkheden, alleen middenvelder Michel Vlap van FC Twente kreeg kleine kansjes, maar kon die niet verzilveren.

De wedstrijd veranderde toen eerst de VAR en daarna ook scheidsrechter Dennis Higler het moment bekeken waarop de voet van Akman op de enkel van Misidjan landde. De NEC-speler moest naar de kant en Twente benutte het overwicht. Misidjan nam een bal van Ramiz Zerrouki aan op de rand van het strafschopgebied en schoot hard raak. Tien minuten later legde Misidjan goed terug op Limnios die maar hoefde binnen te tikken. Voor Twente betekende het de negende uitzege dit seizoen.

