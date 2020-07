Column: rentree Sneijder desastreus voor Eredivisie

Valentijn Driessen. Ⓒ René Bouwman

Besluit de Eredivisie komend seizoen op een half veld te gaan voetballen, dan moet Wesley Sneijder direct de sportschool in om de overtollige kilo’s eraf te trainen. Vanaf 12 september spelen ze bij FC Utrecht echter op een veld met afmetingen van 100 bij 50 meter en hebben ze het plan opgevat de aanval op de top-3 in te zetten. Daarom kan er geen plaats zijn voor de inmiddels 36-jarige Sneijder als voetballer. Een onzalig plan, hoezeer ook het spreekwoord: ’Wat hij in zijn kop heeft, heeft hij niet in zijn gat’ op hem van toepassing is.