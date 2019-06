Koninklijke interesse voor ’kind van Ajax’

Donny van de Beek en Frenkie de Jong vieren samen de landstitel van Ajax. Komend seizoen zouden ze zomaar rivalen kunnen zijn.

AMSTERDAM - De ultieme waardering voor Donny van de Beek (22) voor een ijzersterk seizoen kwam uit Spanje. Real Madrid meldde zich bij Ajax voor de middenvelder die zich afgelopen jaargang als een komeet ontwikkelde. En een belangrijk aandeel had in de Amsterdamse halvefinaleplaats in de Champions League.