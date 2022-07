Anouk Vetter pakt leiding op zevenkamp en loopt op 800 meter voor WK-goud

Vetter heeft 19 punten voorsprong bij het ingaan van de afsluitende 800 meter. Dat is echter het zwakste onderdeel van de Nederlandse atlete. Thiam is evenmin uitgesproken snel op de 800 meter, maar doorgaans wel beter dan Vetter. De strijd om goud en zilver wordt beslist in de nacht van maandag op dinsdag om 3.55 uur.

Vetter won vorig jaar zilver op de Olympische Spelen in Tokio en zette eind mei in Götzis het Nederlands record op 6693 punten. In Eugene lijkt ze af te koersen op weer een recordaantal punten, maar de kleur van de medaille zal voor Vetter belangrijker zijn. Ze wist op de WK van 2017 al brons te winnen en werd in 2016 Europees kampioene.

Anouk Vetter sprong bij het verspringen tot een persoonlijk record. Ⓒ ANP / AFP

Bekijk ook: Vrolijke Vetter is net op tijd fit en ligt op medaillekoers

Oosterwegel

Emma Oosterwegel, in Tokio winnares van het olympisch brons, noteerde een goede 54,03 meter bij het speerwerpen en klom in de tussenstand van de achtste naar de zevende plaats.