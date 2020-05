’Koninklijke’ waarschuwing voor FC Barcelona

Met nog elf duels voor de boeg hebben de Catalanen op dit moment de beste papieren, maar volgens Lucas Vazquez van Real Madrid kan Barcelona titelprolongatie vergeten in La Liga. „Alle spelers van Real zijn heel professioneel. Wij gaan heel goed om met deze lockdown. We trainen veel, en als we weer aan voetballen toekomen, worden wij kampioen”, bluft de vleugelspeler.

Of het daadwerkelijk zo zal lopen, moet blijken. De spelers van Barcelona zullen logischerwijs ook niet stilzitten. Een andere kampioen dan Barcelona of Real lijkt er in ieder geval niet in te zitten. Nummer drie Sevilla heeft elf punten minder dan koploper Barcelona. Sinds 2015 liep Barcelona alleen in 2017 de landstitel mis. Bij een gelijk aantal punten mag Real juichen, omdat het onderlinge resultaat in het voordeel is van de ploeg van trainer Zinedine Zidane.

Beide clubs zitten ook nog in de Champions League. Barcelona moet het terugduel met Napoli nog afwerken. In Napels speelden de Catalanen gelijk: 1-1. Voor Real wordt het een hels karwei om de kwartfinales te bereiken. In Bernabéu werd er op 25 februari met 2-1 verloren van Manchester City. Wanneer de Spaanse competitie en de belangrijkste Europa Cup worden hervat, is de vraag.

Volgens Irene Lozano, de baas van Spanje’s nationale sportraad CSD, zullen sportwedstrijden met publiek nog lang op zich laten wachten. „Zo lang er geen vaccin is, is het ondenkbaar dat er wedstrijden met publiek zijn”, zei Lozano, die bovendien vindt dat het te vroeg is om een datum te verbinden aan het hervatten van de voetbalcompetities, ook zonder publiek.

Irene Lozano van de nationale sportraad. Ⓒ AFP

La Liga wil half half juni onder strenge veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus weer beginnen. „Op dit moment is het onmogelijk een termijn vast te leggen. Daarvoor zullen we de coronacijfers steeds moeten bekijken”, zei Lozano, die het belang van het voetbal zeker niet onderschat. De baas van het hoogste sportorgaan in Spanje ziet het als „locomotief” voor de hele sport in Spanje. „Het voetbal is goed voor 1,4 procent van onze economie en zorgt voor werk voor tienduizenden mensen.”