Oranje-keepster Daphne van Domselaar snapt mentale spelletje steeds beter

De 23-jarige keepster van FC Twente moest vorig jaar op het EK ineens in actie komen toen Sari van Veenendaal uitviel in de wedstrijd tegen Zweden. In de lange voorbereiding op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië wist ze vanaf het begin dat ze bij de vaste elf speelsters zou horen. „Tuurlijk is dat anders. Je weet dat je het moet laten zien en dat is ook waar je het voor doet. Ik keek er heel erg naar uit, maar was wel blij dat ik de verwachtingen naar mezelf wat minder groot kon maken.”

Van Domselaar krijgt daarbij hulp van keeperstrainer en mentale coach Robin Joostens. „Ik voelde dat ik niet 100 procent was en toen hebben we op mentaal vlak gekeken: hoe voel je je en wat gaat er in je hoofd om? Hoe blijf je betrokken bij het spel als er aan de andere kant van het veld gevoetbald wordt? Hoe zorg je dat je niet afdwaalt?”

Bekijk ook: Alle speelsters Oranje bij training voor laatste groepsduel

Daphne van Domselaar Ⓒ Soccrates

Dat ze trucjes vond die voor haar blijken te werken, was volgens Van Domselaar te zien in de slotfase van de groepswedstrijd tegen Portugal (1-0). „In de laatste tien minuten ben ik niet ingekakt, maar stond ik er nog.” Ook in het duel met de Verenigde Staten (1-1) lukte het de vaste keepster van Oranje om zich tot het einde te blijven focussen.

Haar ouders zijn er niet bij in Nieuw-Zeeland, de lange reis was te duur en de verschillende speelsteden te onpraktisch om Oranje te volgen. Toch helpt haar familie op afstand ook de focus te behouden. „Als er iets negatiefs in de media wordt geschreven, sturen ze het niet aan me door. Want ze weten dat ik daar niet vrolijk van word, ik wil dat niet horen en er niet mee bezig zijn. Of het nou om iets kleins of iets heel groots gaat.”

Ze merkt wel dat er veel aandacht voor de Oranjevrouwen is, bijvoorbeeld als ze op sociale media in iets getagd wordt. Of als ze meisjes langs de kant ziet staan met een T-shirt met haar naam erop, iets wat regelmatig gebeurt. „Dan denk ik: waarom nou ik? Dat is supermooi en ik ben blij dat het zo is. Ik zie mezelf niet als een voorbeeld voor meisjes, maar weet dat het wel zo is.”