Carlos Sainz troeft Max Verstappen nipt af in kwalificatie Monza

De eerste poging van Verstappen in Q1 was geen succes. De Nederlander kreeg te maken met track limits en raakte daardoor zijn tijd kwijt. Hij was overigens niet de enige. Ook Fernando Alonso kreeg ermee te maken. Verstappen stelde bij zijn tweede poging echter orde op zaken en was op dat moment verreweg de snelste. Alleen Alexander Albon kwam nog binnen de tiende van de Nederlander. De opvallendste uitvaller was Pierre Gasly, de coureur van Alpine was in 2020 nog de winnaar van deze Grand Prix en vorige week haalde hij nog een podiumplek in Zandvoort.

In Q2 waren de verschillen minimaal bovenin. Verstappen was de snelste, maar Charles Leclerc en Carlos Sainz zaten beiden op slechts enkele honderdsten van een seconde.

Aan Q3 begon Verstappen weer niet ideaal. Hij kwam in de grindbak terecht en moest bij de eerste poging beide Ferrari’s voor zich laten, maar de verschillen waren andermaal heel klein. Dus kwam alles aan op de laatste poging. De drie gaven elkaar weinig toe. Sainz bleek uiteindelijk 13 duizendste van een seconde sneller.

Het is de derde keer dat Ferrari dit seizoen pole position weet te pakken. De grote vraag blijft of ze zondag ook in staat zijn om weerstand te bieden aan Verstappen. De longruns van Red Bull met het oog op de race zagen er als zo vaak goed uit, al leek Ferrari er ook wat dat betreft niet al te ver vanaf te zitten.