Bologna wint transfergevecht om Schouten (Excelsior)

Die Serie A-club is hard op weg het Italiaanse transfergevecht dat is losgebarsten rondom de speler te winnen. De nieuwe directeur van Genoa, Stefano Capozucca, doet er alles aan Schouten op andere gedachten te brengen en ook Atalanta zit op het vinkentouw, maar hij heeft bij Bologna het beste gevoel.

De vermogende eigenaar Giuseppe ’Joey’ Saputo, een Italiaanse Canadees, wil de subtop van de Serie A aanvallen. De club zal deze dagen ook voormalig Ajax-verdediger Stefano Denswil presenteren, die overkomt van Club Brugge, en is hard bezig Japans international Takehiro Tomiyasu voor een bedrag van negen miljoen euro los te weken bij het Belgische Sint Truiden. Saputo is tevens eigenaar van MLS-club Montreal Impact. Bij Bologna heeft hij onlangs een ultramodern trainingscomplex laten verrijzen, er zijn plannen voor de bouw van een nieuw stadion en de grote baas van de club wil deze transferzomer zijn selectie substantieel versterken. De club heeft zelf uitstekende ervaringen met de eerder van Ajax overgekomen Mitchell Dijks en ziet dat een Nederlandse middenvelder als Marten de Roon ook indruk maakt in de Serie A bij Atalanta.

Recordbedrag

Excelsior, dat degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, ontvangt een recordbedrag voor zijn nummer 6. Die ligt tussen de 2,5 en 3 miljoen euro en kan via bonussen en een doorverkooppercentage nog flink oplopen voor de Kralingers. Zij realiseerden vorig jaar hun grootste uitgaande transfer met Mike van Duinen (750.000 euro naar PEC Zwolle). Die soms gaat nu nagenoeg vier keer over de kop.

Het zegt alles over de ontwikkeling van Schouten het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Eerder was Fiorentina al nadrukkelijk geïnteresseerd. De afgelopen weken zat Schouten met meerdere clubs om tafel. Hij zegde het Zwitserse FC Basel, Duitse Hertha BSC en Engelse Crystal Palace af. Bij alle clubs had hij de stap naar een topniveau en/of topcompetitie kunnen maken, maar Schouten kiest voor zijn langgekoesterde Italiaanse droom en wordt middenvelder in de Serie A.