Van den Ende niet in roeiselectie 2023, vijf nieuwe namen

10:26 uur Bjorn van den Ende maakt geen deel uit van de roeiselectie voor 2023. Gert-Jan van Doorn, Olav Molenaar, Pieter van Veen en Wietse Morreau zijn wel toegevoegd aan de mannenploeg, Willemijn Mulder voegt zich bij de vrouwenselectie.

De afgelopen periode werkten de roeiers diverse testen af om te kijken wie er in aanmerking kwamen voor een plek in de selectie. Dat gold niet voor de 37-jarige Van den Ende, die in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio nog deel uitmaakte van de Holland Acht. In 2019 pakte hij met de Holland Acht zilver op de WK. „We blikken op een later moment uitgebreid terug met Bjorn en kijken samen met hem naar wat de toekomst voor hem te bieden heeft”, aldus de roeibond.

De roeiers richten zich dit jaar met name op de EK in het Sloveense Bled (25 tot en met 28 mei) en de WK in de Servische hoofdstad Belgrado (3 tot en met 10 september). Melvin Twellaar (26) gaat zich op die toernooien meer richten op de dubbeltwee. Hij was de afgelopen jaren succesvol in de skiff.

Chelsea verlengt contract Braziliaanse verdediger Silva (38)

09:00 uur Chelsea heeft het contract van de Braziliaanse verdediger Thiago Silva met een jaar verlengd. De 38 jaar oude Silva ligt nu tot de zomer van 2024 vast in Londen.

Silva kwam in 2020 over van Paris Saint-Germain. Hij speelde sindsdien 106 duels voor Chelsea, dat momenteel een mindere fase doormaakt. The Blues staan op de negende plek in de Premier League.

„Toen ik hier mijn eerste contract tekende, dacht ik dat het voor een jaar zou zijn. Nu is het al mijn vierde jaar. Ik had dat nooit durven denken, maar het is erg speciaal om bij Chelsea te blijven”, zei de 103-voudig international.

Silva speelde voor zijn periode bij PSG voor AC Milan.

Celtics boeken ten koste van Hornets veertigste zege in NBA

08:30 uur De basketballers van Boston Celtics hebben in de NBA de veertigste zege van het seizoen geboekt. De Celtics versloegen in de eigen TD Garden Charlotte Hornets met 127-116.

Jayson Tatum en Derrick White waren samen goed voor 74 punten. Tatum nam er 41 voor zijn rekening, White 33. Aan de zijde van de Hornets was Terry Rozier met 27 punten de topschutter van de avond. Voor Tatum was het al zijn achtste duel van het seizoen waarin hij minimaal voor 40 punten tekende.

De Celtics maakten liefst 75 punten via driepunters. Van de 55 pogingen waren er 25 raak. „De schoten voelden goed vandaag. Ik kreeg met regelmaat wat ruimte en heb ze gewoon laten vliegen”, zei White. Ploeggenoot Tatum (24) werd de eerste speler in de NBA met meer dan duizend driepunters op zijn naam voor zijn 25e verjaardag.

Boston Celtics is de enige ploeg met veertig overwinningen. Daartegenover staan zestien nederlagen en met een winstpercentage van 71,6 voeren de Celtics de Eastern Conference aan.