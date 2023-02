Zaalhockeysters grijpen wereldtitel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Klinken verbetert Nederlands record kogelstoten indoor

23.28 uur: Jorinde van Klinken heeft in de Verenigde Staten het Nederlands record kogelstoten indoor verbeterd. De 23-jarige Van Klinken, die vorig jaar bij de EK in München brons pakte bij het kogelstoten, kwam in Albuquerque tot een afstand van 19,57 meter. Dat was negen centimeter verder dan Jessica Schilder vorig jaar presteerde bij de WK indoor in Belgrado.

Schilder pakte toen WK-brons met een afstand van 19,48 meter. De Volendamse eindigde in de zomer bij de WK in de buitenlucht in Eugene ook als derde op dit onderdeel. Enkele weken later veroverde ze in München de Europese titel, door de kogel als eerste Nederlandse in de buitenlucht over de 20 meter te stoten (20,24). Van Klinken eindigde als derde met 18,94.

Eerder op zaterdag liep Femke Bol bij indoorwedstrijden in Metz nationale records op de 200 en 400 meter. Britt Weerman evenaarde haar eigen Nederlands record bij het hoogspringen.

Zaalhockeysters pakken derde wereldtitel, zilver voor mannen

22.30 uur: De Nederlandse zaalhockeysters zijn voor de derde keer wereldkampioen geworden. De ploeg van bondscoach Kristiaan Timman versloeg Oostenrijk in de finale van het vrouwentoernooi met grote cijfers: 7-0. De Nederlandse mannen bereikten op het WK in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria eveneens de finale, maar zij verloren via shoot-outs van titelverdediger Oostenrijk.

De vrouwenploeg leidde bij rust al met 3-0 en liep in het derde en vierde kwart ver weg. Mabel Brands scoorde drie keer. De zaalhockeysters werden in 2007 en 2015 ook wereldkampioen. Op de andere drie WK’s verloren ze de finale.

De Nederlandse mannen veroverden in 2015 hun eerste wereldtitel in de zaal door Oostenrijk met 3-2 te verslaan. Zaterdagavond troffen beide landen elkaar opnieuw in de strijd om het goud. Na de reguliere speeltijd stond het 4-4. Nederland kwam eerst twee keer terug van een achterstand, maar gaf daarna zelf twee keer een voorsprong uit handen. In de shoot-outs misten Jochem Bakker en Boris Burkhardt, waardoor de ploeg van bondscoach Robert Tigges genoegen moest nemen met zilver.

Toussaint gaat in Spanje trainen onder Canadese coach

20.17 uur: Zwemster Kira Toussaint verhuist van de Verenigde Staten naar Spanje. De 28-jarige rugslagspecialiste sluit in Catalonië aan bij de trainingsgroep van de Canadese coach Ben Titley. Toussaint verliet vorig jaar het nationale trainingscentrum in Amsterdam, waar ze vijf succesvolle jaren had gehad onder de huidige bondscoach Mark Faber, en trok naar de VS.

„Ik was toe aan nieuwe prikkels. Ik had eigenlijk voor ogen dat ik tot de Spelen van Parijs in Amerika zou blijven, maar ik vond het toch veel te ver van huis”, zei Toussaint bij de NOS. „Het was toch niet helemaal mijn plek.”

De afgelopen weken trainde ze in Spanje al mee bij de groep van Titley, waartoe onder anderen de Canadese Kylie Masse behoort. Masse pakte bij de Olympische Spelen van Tokio zilver op de 100 meter rugslag. Toussaint tikte in die olympische finale als zevende aan.

Flamengo derde op WK voor clubs

19.10 uur: De voetballers van Flamengo zijn op de derde plaats geëindigd bij het WK voor clubs in Marokko. De Brazilianen versloegen in de zogenoemde ’kleine’ finale Al Ahly uit Egypte met 4-2. Halverwege was het nog gelijk, 1-1.

Gabriel Barbosa scoorde twee keer uit een strafschop voor Flamengo. Ook Pedro was goed voor twee doelpunten. Voor Al Ahly schoot Ahmed Abdelkader twee keer raak. Ali Maaloul miste een strafschop voor de Egyptenaren, die Khalid Abdullfatah in de 79e minuut zagen vertrekken met een rode kaart.

Real Madrid, de Spaanse winnaar van de Champions League, en Al Hilal spelen later zaterdag de finale. De club uit Saoedi-Arabië schakelde eerder Flamengo uit voor de hoofdprijs.

Pogba komt voorlopig nog niet in actie voor Juventus

17.00 uur: Paul Pogba keert voorlopig nog niet terug op het veld bij Juventus. In aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Fiorentina zei coach Massimiliano Allegri dat de Franse vedette nog niet fit genoeg is. „Op dit moment is hij niet beschikbaar.”

„Hij werkt hard om er zo snel mogelijk weer bij te zijn”, vervolgde de trainer. „Helaas nog niet met het resultaat dat ons voor ogen staat.” Pogba speelde nog niet voor Juventus, sinds hij in de zomer overkwam van Manchester United. Hij is herstellende van een knieblessure en miste daardoor ook het WK in Qatar, waar Frankrijk zonder hem de finale haalde.

Wanneer de rentree van Pogba wel wordt verwacht kon Allegri niet zeggen. „Ik verwacht dat er over een week of drie meer duidelijkheid is. We wachten af en we wachten op hem. Paul is een zeer belangrijke speler. Er is geen sprake van een andere blessure, maar hij moet zijn fitheid weer op het juiste niveau zien te krijgen.”

Twente heeft Hilgers en Sadilek terug voor thuisduel met Volendam

14.48 uur: FC Twente kan zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam weer een beroep doen op verdediger Mees Hilgers en middenvelder Michal Sadilek. Het tweetal ontbrak donderdag in de bekerwedstrijd tegen Ajax. Voor de Spaanse verdediger Julio Pleguezuelo komt het duel met de Volendammers nog te vroeg.

FC Twente heeft in de Eredivisie drie keer op rij gelijkgespeeld en werd door Ajax uitgeschakeld in de KNVB-beker. Tegen FC Volendam hoopt trainer Ron Jans, die met zijn ploeg vijfde staat, op de eerste zege sinds 22 januari.

„Er valt dit seizoen nog genoeg te halen voor ons. We zijn met iets moois bezig en dat willen we voortzetten”, aldus Jans. „Ze behoren zelfs tot de beste presterende teams in 2023. De ploeg wil wegkomen van de onderste plaatsen en strijdt daar vol voor, ook morgen in de Grolsch Veste. Daar moeten we klaar voor zijn. We weten allemaal hoe we eerder dit seizoen in Volendam hebben verloren, dus we zijn gewaarschuwd. Willen we de aansluiting met de top van de Eredivisie behouden, dan zijn drie punten gewenst.”

Het duel tussen FC Twente en FC Volendam begint om 16.45 uur.

Zwitserse skiester Flury pakt verrassend wereldtitel op afdaling

12.41 uur: De Zwitserse skiester Jasmine Flury heeft verrassend de wereldtitel veroverd op de afdaling. De Italiaanse favoriete Sofia Goggia maakte op de piste in het Franse Méribel een fout op het laatste deel en werd gediskwalificeerd.

De 29-jarige Flury was 0,04 seconden sneller dan de Oostenrijkse Nina Ortlieb, de dochter van voormalig wereld- en olympisch kampioen Patrick Ortlieb. De derde plek ging naar Corinne Suter, die 0,12 moest toegeven op landgenote Flury. Suter was de titelverdedigster.

„Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is echt heel onwerkelijk”, stamelde de emotionele Flury na afloop. „Om met Corinne op het podium te staan, is heel bijzonder.”

Goggia, de olympisch kampioene van 2018, gold vooraf als de voornaamste titelkandidate. De 30-jarige Italiaanse wacht nog altijd op haar eerste wereldtitel. „Ik ben tevreden met hoe ik me heb voorbereid, maar vandaag lukte het niet. Ik heb geen risico genomen, het was een rare beweging van mijn ski’s en dat gebeurt soms. Het leven gaat door”, zei ze over de fout.

Van den Ende niet in roeiselectie 2023, vijf nieuwe namen

10:26 uur Bjorn van den Ende maakt geen deel uit van de roeiselectie voor 2023. Gert-Jan van Doorn, Olav Molenaar, Pieter van Veen en Wietse Morreau zijn wel toegevoegd aan de mannenploeg, Willemijn Mulder voegt zich bij de vrouwenselectie.

De afgelopen periode werkten de roeiers diverse testen af om te kijken wie er in aanmerking kwamen voor een plek in de selectie. Dat gold niet voor de 37-jarige Van den Ende, die in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio nog deel uitmaakte van de Holland Acht. In 2019 pakte hij met de Holland Acht zilver op de WK. „We blikken op een later moment uitgebreid terug met Bjorn en kijken samen met hem naar wat de toekomst voor hem te bieden heeft”, aldus de roeibond.

De roeiers richten zich dit jaar met name op de EK in het Sloveense Bled (25 tot en met 28 mei) en de WK in de Servische hoofdstad Belgrado (3 tot en met 10 september). Melvin Twellaar (26) gaat zich op die toernooien meer richten op de dubbeltwee. Hij was de afgelopen jaren succesvol in de skiff.

Chelsea verlengt contract Braziliaanse verdediger Silva (38)

09:00 uur Chelsea heeft het contract van de Braziliaanse verdediger Thiago Silva met een jaar verlengd. De 38 jaar oude Silva ligt nu tot de zomer van 2024 vast in Londen.

Silva kwam in 2020 over van Paris Saint-Germain. Hij speelde sindsdien 106 duels voor Chelsea, dat momenteel een mindere fase doormaakt. The Blues staan op de negende plek in de Premier League.

„Toen ik hier mijn eerste contract tekende, dacht ik dat het voor een jaar zou zijn. Nu is het al mijn vierde jaar. Ik had dat nooit durven denken, maar het is erg speciaal om bij Chelsea te blijven”, zei de 103-voudig international.

Silva speelde voor zijn periode bij PSG voor AC Milan.

Celtics boeken ten koste van Hornets veertigste zege in NBA

08:30 uur De basketballers van Boston Celtics hebben in de NBA de veertigste zege van het seizoen geboekt. De Celtics versloegen in de eigen TD Garden Charlotte Hornets met 127-116.

Jayson Tatum en Derrick White waren samen goed voor 74 punten. Tatum nam er 41 voor zijn rekening, White 33. Aan de zijde van de Hornets was Terry Rozier met 27 punten de topschutter van de avond. Voor Tatum was het al zijn achtste duel van het seizoen waarin hij minimaal voor 40 punten tekende.

De Celtics maakten liefst 75 punten via driepunters. Van de 55 pogingen waren er 25 raak. „De schoten voelden goed vandaag. Ik kreeg met regelmaat wat ruimte en heb ze gewoon laten vliegen”, zei White. Ploeggenoot Tatum (24) werd de eerste speler in de NBA met meer dan duizend driepunters op zijn naam voor zijn 25e verjaardag.

Boston Celtics is de enige ploeg met veertig overwinningen. Daartegenover staan zestien nederlagen en met een winstpercentage van 71,6 voeren de Celtics de Eastern Conference aan.