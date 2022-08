Premium Het beste van De Telegraaf

’Alsof hij een kanonskogel door de zijkant van een schuur kan rammen’ Britse media zien excellente Gakpo en Sangaré; blunder Benitez naast de grootste ooit

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ibrahim Sangaré viert de 0-1 met Gakpo. Ⓒ ANP/HH

GLASGOW - De terugkeer van de Champions League-hymne op Ibrox na twaalf jaar heeft in de Schotse en Engelse pers gemengde reacties opgeleverd. Ondanks het voor Rangers FC teleurstellende resultaat tegen PSV in de play-off (2-2) zien veel media toch kansen voor de Schotten om voor het eerst sinds 2010 weer Champions League te gaan spelen. Bij PSV sprongen in de ogen van de Schotse media Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo er in positieve zin uit. De grabbelende doelman Walter Benitez krijgt de wind van voren en wordt op één lijn gesteld met de doelman, die in Groot-Brittannië te boek staat als de grootste blunderkeeper ooit.