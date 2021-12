Vitesse klimt naar vierde plek na magere zege op PEC Zwolle

PEC Zwolle blijft laatste met slechts zes punten uit achttien duels. Het ziet er heel somber uit voor de hekkensluiter. In de hele historie van de Eredivisie (sinds 1956) is het maar één keer voorgekomen, dat een ploeg die na achttien duels zo weinig punten had nog lijfsbehoud wist te realiseren. Dat was FC Den Bosch in het seizoen 1971/1972.

En zo wacht Dick Schreuder, die in november het assistentschap bij Vitesse inruilde voor het hoofdtrainerschap bij PEC Zwolle, nog steeds op de eerste competitiezege onder zijn leiding. Met twee punten uit zes duels onder Schreuder is de puntenoogst gering, maar de nieuwe trainer kan niet ontevreden zijn geweest over wat zijn team op de mat legde tegen Vitesse.

Eliano Reijnders probeert Sondre Tronstad van Vitesse van zich af te houden.

In de eerste helft was PEC Zwolle de betere ploeg in Arnhem. Niet alleen waren de spelers van PEC scherper en wonnen ze daardoor veel duels, maar bovendien voetbalde de ploeg van Schreuder soepeler.

PEC Zwolle kreeg daarvoor in de extra tijd van de eerste verlenging een beloning te krijgen, toen Mustafa Saymak op aangeven van Mees de Wit de 0-1 maakte. Door toedoen van de VAR ging er echter een streep door de goal, omdat Luka Adzic eerder in de aanval buitenspel bleek te hebben gestaan.

Opnieuw een grote tegenslag voor PEC Zwolle en het werd nog erger, want twee minuten na rust stond het 1-0. PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt speelde de bal naar de verkeerde kleur, waarna Nikolai Baden Frederiksen met een bekeken balletje Vitesse’s goudhaantje Loïs Openda wegstuurde. Die maakte geen fout ook in oog met PEC-doelman Kostas Lamprou en voegde zich met zijn tiende competitietreffer naast Sébastien Haller en Bryan Linssen aan kop van de topscorerslijst.

PEC Zwolle rechtte de rug en ging op jacht naar de gelijkmaker. Eliano Reijnders stelde de betrouwbaar keepende Vitesse-doelman Jeroen Houwen op de proef en captain Bram van Polen zag een kopbal net naast gaan. De grootste kansen waren evenwel voor Openda, die opnieuw oog in oog met Lamprou de bal niet voorbij de doelman kreeg en in de blessuretijd nog gestuit werd door invaller Rav van den Berg.

Openda probeert PEC-doelman Konstantinos Lamprou te passeren, Bram van Polen maakt het hem moeilijk. Ⓒ ProShots

Het bleek een misser zonder gevolgen, omdat het moeizaam scorende PEC Zwolle (slechts negen goals in achttien duels) niet meer wist toe te slaan. Schreuder wisselde flink door en kon voor het eerst dit seizoen Pelle Clement inbrengen, maar de van een langdurige blessure herstelde middenvelder kon ook niet meer het verschil maken.

En daarmee heeft Vitesse het voor de club memorabele kalenderjaar 2021 prima afgesloten. Met een (voorlopige) vierde plek in de Eredivisie en een vervolg in KNVB-beker en Conference League, waarin volgend jaar de dubbel met Rapid Wien op het programma staat, heeft trainer Thomas Letsch weer naar behoren gepresteerd in de eerste seizoenshelft, nadat hij vorig seizoen al knap vierde was geworden en de bekerfinale had gehaald. „Met deze overwinning erbij ben ik compleet tevreden over onze eerste seizoenshelft”, had de succesrijke Duitser vooraf al aangegeven.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie