Toestand motorrijder Edwin Straver onveranderd kritiek: ’Hij is er slecht aan toe’

„Edwin is er slecht aan toe. Het is afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt”, laat zijn vriendin Anja weten. Zij was al samen met Stravers ouders, zijn zus en een paar goede vrienden in Saudi-Arabië voor de finish van de Dakar Rally.

De Brabander kwam in de voorlaatste etappe ten val. Niet hard, maar hij kwam uiterst ongelukkig terecht. Straver had ongeveer tien minuten geen hartslag, en artsen ter plaatse hebben hem gereanimeerd. In kritieke toestand is hij vervolgens met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar werd geconstateerd dat hij een van de bovenste nekwervels heeft gebroken.