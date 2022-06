Onfortuinlijke Zverev meldt zich af voor Halle, vraagteken bij Wimbledon

De 25-jarige Zverev ging vrijdag in de halve eindstrijd tegen de uiteindelijke kampioen, in de slotfase van de tweede set, door zijn enkel. Hij kon niet verder spelen en maakte dit weekend bekend dat hij meerdere banden in zijn rechterenkel gescheurd heeft.

Zverev stond in 2016 en 2017 in de finale in Halle. In 2016 verloor hij in de finale van landgenoot Florian Mayer, een jaar later hield Roger Federer hem van de titel af.

Wimbledon begint over exact drie weken.