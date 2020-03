Johannes Spors nieuwe technisch directeur Vitesse

Spors was eerder werkzaam voor TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig en Hamburger SV. Door de komst van Spors kan Marc van Hintum weer terugkeren in zijn oude functie van hoofd scouting, zoals hij zelf al wenste. Van Hintum was aangetreden als interim technisch directeur na de ziekmelding en het daarop volgende vertrek van Mo Allach rond de jaarwisseling. Allach zag het niet zitten om Edward Sturing aan te stellen als trainer voor de rest van het seizoen en had zelf zijn zinnen gezet op een rentree van Fred Rutten, maar daarvoor kreeg hij onvoldoende steun in de club, waarop hij zijn conclusies trok.

Spors is afkomstig uit het Duitse Heidelberg en heeft aan de universiteit van Heidelberg zowel sportwetenschappen als politicologie gestudeerd. Bij TSG 1899 Hoffenheim was hij werkzaam als video-analist en als hoofd scouting. Ook bij RB Leipzig, waarvoor hij in 2015 ging werken, was hij verantwoordelijk voor de scoutingafdeling. Na twee jaar bij RB Leipzig maakte Spors de overstap naar HSV, waar hij ook weer hoofd scouting werd en in die hoedanigheid betrokken was bij transfers. In september 2019 vertrok Spors bij HSV.

Johannes Spors is enthousiast over zijn nieuwe uitdaging: „Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan in de voetbalwereld, heb ik na mijn laatste functie bewust de tijd genomen om mij te oriënteren op mijn volgende stap. Bij Hoffenheim heb ik de indrukwekkende opmars van dichtbij mee mogen maken. Bij RB Leipzig heb ik als hoofd scouting leiding gegeven aan het volledige scoutingsteam. De club opereerde in letterlijke en figuurlijke zin op Champions League-niveau. Daarna volgde een boeiende tijd bij Hamburger SV, dat een enorm grote club in Duitsland is. Met mijn eerder opgedane ervaring en het ruime takenpakket bij HSV heb ik een fundament gelegd voor mijn toekomst als technisch directeur. Ik kijk er nu naar uit om mijn visie en ideeën bij Vitesse te implementeren. In de prettige gesprekken is de ambitie duidelijk uitgesproken. We willen structureel meespelen om Europees voetbal. Vitesse zie ik als een club met veel mogelijkheden en uitstekende faciliteiten. Ik ga mijn hele hebben en houden geven om samen met de club de volgende stappen te zetten.”

Algemeen directeur Pascal van Wijk is blij met de aanstelling van Spors op de sleutelpositie: „We hebben de afgelopen periode gericht gezocht naar een ambitieuze en moderne technisch directeur. Een td die ervaren is in het toepassen van hedendaagse middelen zoals datagebruik en die zowel voetbaltechnisch als wetenschappelijk onderlegd is. Vanzelfsprekend hebben we ook de Nederlandse markt in kaart gebracht, maar we hebben in Johannes de best passende kandidaat gevonden. Bij Vitesse durven we vernieuwend en vooruitstrevend te zijn. We willen stappen vooruit maken en daarvoor is durf nodig. We zien in Johannes die gedreven en moderne professional. Daarnaast staat Johannes voor innovatie en heeft hij brede ervaring opgedaan in alle aspecten die terugkomen in het vak van technisch directeur. Ook neemt hij een vernieuwend netwerk, manier van werken en internationale ervaring met zich mee.”