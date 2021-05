Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome (35) slaat terug na kritiek: ’Daar moet ik om lachen’

Wielrennen

Fabio Jakobsen haalt uit naar Dylan Groenewegen

Fabio Jakobsen heeft laten weten dat hij niet te spreken is over de uitlatingen van Dylan Groenewegen in de media. Onlangs vertelde de Amsterdammer dat hij een ontmoeting had met Jakobsen. De renner van Deceuninck-QuickStep kon hetgeen Groenewegen daarover uitte op zijn zachtst gezegd niet waarderen...