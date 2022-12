Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldkampioene wenst zichzelf nog een aantal speciale zeges toe in haar afscheidsjaar Van Vleuten verbaasde zichzelf in 2022: ’Nooit gedacht dat ik dit zou kunnen’

Annemiek van Vleuten voor Hotel De Wereld in Wageningen. Een historische locatie die wel past bij een renster met haar uitzonderlijke staat van dienst. Ⓒ APA

Annemiek van Vleuten (40) was zonder discussie de allerbeste wielrenster van 2022. Met haar zeges in Omloop Het Nieuwsblad, Luik-Bastenaken-Luik, de WK-wegrace in Wollongong en een nog nooit vertoonde reeks overwinningen in de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España voor vrouwen. Nog één seizoen zit de Gelderse op de fiets en dan zet ze een punt achter haar wielerloopbaan, waarin ze zichzelf heeft verrast. „Toen ik begon was Marianne Vos van een andere planeet. Ik had nooit gedacht dat ik zo goed zou worden als haar. Maar dat werd ik wel.”