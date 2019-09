Sport Kort: Barty al zeker van WTA Finals

Tennis: Barty al zaker van WTA Finals

10.09 uur: Ashleigh Barty heeft zich als eerste verzekerd van deelname aan de WTA Finals, het prestigieuze toernooi met de beste acht tennissters van dit jaar. De 23-jarige Australische, die deze zomer Roland Garros won, voert sinds maandag de wereldranglijst aan.

De WTA Finals zijn van 27 oktober tot en met 3 november in Shenzhen in China. Kiki Bertens verloor vorig jaar in de halve eindstrijd van de Oekraïense Elina Svitolina. De Nederlandse is op de wereldranglijst van de zevende naar de achtste plaats gezakt.

07.23 uur: Nog nooit bezochten zoveel mensen de tenniswedstrijden van het US Open als dit jaar. Het grandslamtoernooi in New York verwelkomde 737.872 mensen, zo maakte de organisatie kort na het toernooi bekend.

Het Arthur Ashe stadion, dat 23.771 toeschouwers kan herbergen, was tijdens 23 van de 24 sessies uitverkocht. Het voorgaande record werd vorig jaar gevestigd. Toen kwamen in totaal 732.663 mensen op het tennis af.

Het centercourt was dit weekend vanzelfsprekend uitverkocht voor de finales van het vrouwen- en mannenenkel. Bij de vrouwen won de Canadese Bianca Andreescu (19) zaterdag ten koste van de Amerikaanse Serena Williams haar eerste grandslamtitel. Bij de mannen won de Spanjaard Rafael Nadal zijn vierde titel in New York en zijn 19e grandslamtoernooi in totaal. In een spannende vijfsetter zondagavond versloeg Nadal de Rus Daniil Medvedev.